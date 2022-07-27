Власти Херсонской области перекрыли движение по Антоновскому мосту после атаки ВСУ.

Уточняется, что по объекту выпустили около 10 ракет, однако большая часть из них была отражена российскими системами ПВО.

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