Теледебаты кандидатов в премьеры Британии пришлось остановить после обморока ведущей. Диалог в прямом эфире шел между действующей главой МИД Лиз Трасс и экс-министром финансов Риши Сунаком. Тогда Трасс отвечала на вопрос о противостоянии России.

После ее традиционных слов о "вызове свободе и демократии" политик вдруг воскликнула "О, боже мой" и направилась в сторону ведущей.

Организаторы пояснили, что у телеведущей возникла проблема медицинского характера, это никак не связано с безопасностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.