ВС РФ ликвидировали артиллерийский дивизион мотопехотной бригады ВСУ

Заметное продвижение отмечают у Соледара и Артемовска. Там союзные войска стоят в нескольких километрах от жилых районов. Кольца вокруг городов пока не замыкают, чтобы у украинских подразделений была возможность отойти к Славянску и Краматорску.

В то же время артиллерия наносит удары по огневым позициям на окраинах. Работают войска РФ и по другим направлениям. Так, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт временной дислокации подразделений "Иностранного легиона" у поселка Константиновка ДНР.

В районе Николаева фактически ликвидирован артиллерийский дивизион мотопехотной бригады ВСУ. Потери личного состава и вооружения превысили 70%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.