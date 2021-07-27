Эммануэль Макрон получил еще одно имя

Эммануэля Макрона сделали великим вождем. Президент Франции посетил Полинезию и во время церемонии приветствия глава одной из коммун подарила политику новое имя. Звучит оно так – То Хакаики Таха-оа, а переводится как великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко.

Макрон растрогался и ответную речь начал с нескольких реплик на языке каждого из островов архипелага. Кроме того, французский лидер заявил о своей поддержке кандидатуры Маркизских островов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.