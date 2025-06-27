27 июня, 15:30Политика
Новости мира: ВВС Израиля атаковали базу "Хезболлы" на юге Ливана
ВВС Израиля нанесли удар по базе движения "Хезболла" на юге Ливана. По информации ЦАХАЛ, объект использовался для управления огнем и обороной, а на территории базы зафиксировали попытки восстановления, что нарушает соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.
В США метеор сгорел в атмосфере прямо над Атлантой, его падение попало на записи видеорегистраторов. Осколки небесного тела пробили крышу жилого дома. Событие сопровождалось мощным звуковым ударом, который вызвал панику у местных жителей.
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