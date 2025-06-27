Новости мира: США подписали торговое соглашение с Китаем

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании торгового соглашения с Китаем. В Белом доме сообщили, что речь идет о договоренностях по тарифам. Кроме того, в ближайшее время ожидается заключение сделки с Индией, а Евросоюзу США уже представили новое предложение по взаимной торговле.

В Нидерландах внимание пользователей соцсетей привлекла необычная мимика премьер-министра Италии Джорджи Мелони на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге. В сети обсуждают ее странные выражения лица и движения – пользователи выдвинули различные версии и не обошлось без ироничных комментариев.

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