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27 июня, 11:30

Политика

ВС РФ нанесли ракетно-артиллерийские удары по позициям ВСУ

ВС РФ нанесли ракетно-артиллерийские удары по позициям ВСУ

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Российские войска продолжают активное наступление на южно-донецком направлении. По позициям противника в районах Муравки, Удачного, Покровска и Мирнограда были нанесены ракетно-артиллерийские удары. Также атакованы войска и техника ВСУ возле населенного пункта Зирка, недалеко от Шевченко.

По данным министерства обороны, с начала специальной военной операции уничтожены более 660 самолетов и свыше 280 вертолетов ВСУ, ликвидированы более 65,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов, более 24 тысяч танков и других бронированных машин противника, а также свыше 37 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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