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27 июня, 07:15

Политика

Самолет с возвращенными из украинского плена военными прилетел в Подмосковье

Самолет с возвращенными из украинского плена военными прилетел в Подмосковье

Новая группа российских военных вернулась домой в ходе обмена пленными

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Еще одна группа российских военнослужащих, возвращенных из украинского плена, вернулась домой. Самолет с бойцами приземлился в Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ.

Всем солдатам окажут психологическую и медицинскую помощь, после чего они направятся на лечение и реабилитацию.

Обмен проходил в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты 2 июня на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжеты: Спецоперация на Украине , Мирные переговоры по Украине
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