27 июня, 07:15Политика
Самолет с возвращенными из украинского плена военными прилетел в Подмосковье
Еще одна группа российских военнослужащих, возвращенных из украинского плена, вернулась домой. Самолет с бойцами приземлился в Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ.
Всем солдатам окажут психологическую и медицинскую помощь, после чего они направятся на лечение и реабилитацию.
Обмен проходил в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты 2 июня на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.