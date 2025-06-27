Самолет с возвращенными из украинского плена военными прилетел в Подмосковье

Еще одна группа российских военнослужащих, возвращенных из украинского плена, вернулась домой. Самолет с бойцами приземлился в Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ.

Всем солдатам окажут психологическую и медицинскую помощь, после чего они направятся на лечение и реабилитацию.

Обмен проходил в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты 2 июня на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.