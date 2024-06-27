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27 июня, 08:45

Политика

Новости мира: в Боливии произошла попытка государственного переворота

Новости мира: в Боливии произошла попытка государственного переворота

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В Боливии произошла попытка государственного переворота. Группа военных во главе с отставным генералом Суньигой заняла площадь перед зданием правительства. На кадрах видно большое скопление техники и людей, которые предприняли попытку штурма. Однако она не увенчалась успехом. Наблюдатели отмечают, что попытка госпереворота в стране произошла после того, как власти объявили о желании вступить в БРИКС.

Тем временем силовую мобилизацию на Украине поддержали на официальном уровне. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал приемы жесткой мобилизации самодеятельностью территориальных центров комплектования. Однако осуждать "упаковку" мужчин в так называемые "бусики" он не стал. В интервью Подоляк заявил, что сотрудники военкоматов выполняют свою работу и могут использовать такие методы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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