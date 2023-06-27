Лукашенко сообщил, что Пригожин отказался от требований

Александр Лукашенко сообщил, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался от требований, в том числе по отставке главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Слова президента республики приводит агентство новостей БелТА.

Тем временем стало известно, что компания "Конкорд", которая является собственником "Вагнера", за год получила от государства 80 миллиардов рублей. Об этом сообщил Владимир Путин.

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