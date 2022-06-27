В МО РФ сообщили о 50 обращениях об эвакуации с Украины за сутки

Более 50 обращений с просьбами об эвакуации с Украины поступило в Россию за сутки – МО РФ

Член ЕК рекомендовал Евросоюзу при подготовке к зиме учитывать проблемы с поставками газа из России.

В Минэкономразвития предложили провести эксперимент по торговле рецептурными лекарствами дистанционно.

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