Новости последнего часа: военные ЛНР и РФ эвакуируют нуждающихся в помощи жителей Горского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Военнослужащие ЛНР и России дают продукты и эвакуируют нуждающихся в помощи жителей Горского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего.

В МИД РФ сообщили, что Россия высылает восьмерых греческих дипломатов.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что процесс признания республики Сирией продвигается интенсивно.

