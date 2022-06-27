ВКС России нанесли удар по киевским цехам ракетно-строительного завода "Артем"

ВКС РФ нанесли ракетный удар по цехам завода "Артем" в Киеве. На предприятии производили боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. Были задействованы четыре ракеты, сообщили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, объект поражен.

Гражданская инфраструктура Киева не пострадала, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также он рассказал о текущей ситуации в ЛНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.