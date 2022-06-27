Новости последнего часа: РФ и Белоруссия активно работают над переходом к нацвалютам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ и Белоруссия уже активно работают над переходом к нацвалютам в расчетах. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Генсек ООН Антониу Гутерриш указал на незаменимость российских удобрений. Организацию беспокоит нынешняя ситуация на Украине, при этом проблема продовольственной безопасности является не менее острой.

Турция проведет новый раунд переговоров со Швецией и Финляндией перед саммитом НАТО. Это касается вопроса о членстве этих стран в НАТО.