Новости мира: глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о сфабрикованности дела в суде

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила перед судом, что дело о ее причастности к финансированию оппозиционной партии "Шор" сфабриковано. Гуцул грозит штраф или до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

В мае 2023 года она победила на выборах главы автономии, а потом сообщила о давлении со стороны руководства Молдавии и антикоррупционной прокуратуры. По словам Гуцул, в обмен на закрытие уголовного дела ей предложили отказаться от должности.

США поставят Тайваню новейшее оружие, а не старое, как Украине. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол по итогам встречи с руководителем администрации Тайваня.

Он объяснил решение тем, что в данном случае речь идет не о сухопутной операции, а о морских сражениях. Тем временем британские издания пишут о том, что поставки снарядов Украине от стран Евросоюза затянулись из-за дефицита взрывчатки.

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