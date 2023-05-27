Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Вучевич

Министр обороны Сербии Милош Вучевич стал новым главой правящей Сербской прогрессивной партии. Он сменил действующего президента страны Александра Вучича.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в Косово. В данный момент у административной линии с самопровозглашенной республикой развертываются подразделения сербской армии, они приведены в максимальную боеготовность.

Накануне косовские силовики предприняли попытку захватить здания городских администраций. Сообщалось о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи и о применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Вучич заявил, что Сербия будет защищать свой народ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

