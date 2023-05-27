Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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27 мая, 22:30

Политика

Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Вучевич

Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Вучевич

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Министр обороны Сербии Милош Вучевич стал новым главой правящей Сербской прогрессивной партии. Он сменил действующего президента страны Александра Вучича.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в Косово. В данный момент у административной линии с самопровозглашенной республикой развертываются подразделения сербской армии, они приведены в максимальную боеготовность.

Накануне косовские силовики предприняли попытку захватить здания городских администраций. Сообщалось о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи и о применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Вучич заявил, что Сербия будет защищать свой народ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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