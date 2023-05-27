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Политика

Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая

Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая

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Менее суток осталось до второго тура президентских выборов в Турции. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган 26 мая выступил перед своими сторонниками в Стамбуле.

На акцию пришло несколько тысяч человек. Многие надели белые кепки с символикой правящей Партии справедливости и развития. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу также мобилизует своих сторонников.

Согласно соцопросам, Эрдоган лидирует в президентской гонке, но его отрыв от конкурента небольшой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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