Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая

Менее суток осталось до второго тура президентских выборов в Турции. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган 26 мая выступил перед своими сторонниками в Стамбуле.

На акцию пришло несколько тысяч человек. Многие надели белые кепки с символикой правящей Партии справедливости и развития. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу также мобилизует своих сторонников.

Согласно соцопросам, Эрдоган лидирует в президентской гонке, но его отрыв от конкурента небольшой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.