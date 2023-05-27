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Политика

Президент Грузии призвала ввести правовые ограничения для приехавших в страну россиян

Президент Грузии призвала ввести правовые ограничения для приехавших в страну россиян

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ввести правовые ограничения для приехавших в страну россиян. С такими словами она выступила в день независимости республики 26 мая.

Ранее грузинский лидер раскритиковала возобновление прямых перелетов. Как заявила Зурабишвили, ей непонятно, почему внешняя политика Грузии все больше изолируется от европейской перспективы, а руководство страны позволяет себе критику западных партнеров, заботясь о России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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