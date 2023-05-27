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09:15

Политика

Посольство РФ в Сербии осудило действия руководителей самопровозглашенного Косова

Посольство РФ в Сербии осудило действия руководителей самопровозглашенного Косова

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Российское посольство в Сербии осудило действия руководителей самопровозглашенного Косова, которые организовали захват административных зданий в Сербии. Накануне в столкновениях албанского и сербского спецназа пострадали несколько человек. В Белграде объявили о приведении армии в боевую готовность.

Косовская полиция заняла здание муниципалитета Звечан, применив во время штурма слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По сообщениям местных СМИ, они намерены вывешивать над захваченными зданиями сине-желтые флаги, символизирующие государственность Косово.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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