Наемникам из Британии и Марокко в ДНР может грозить смертная казнь. Об этом заявили в Генпрокуратуре республики.

Между тем в районе Одесской области российские военные сбили украинский МиГ-29. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.