МО РФ: ВСУ разместили РСЗО и "Точки-У" в зернохранилище Северска

Украинские националисты разместили РСЗО и "Точки-У" в зернохранилище Северска в ДНР.

Российские саперы за сутки разминировали около 200 гектаров земли в Донбассе.

Минфин РФ ожидает до 1 триллиона рублей дополнительных нефтегазовых доходов в 2022 году.

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