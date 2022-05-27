МО РФ: в биолабораториях на Украине специалистов учили реагированию на вспышки оспы

В биолабораториях Украины нашли материалы по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы. Документы американских инструкторов обнаружили в рамках проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.

Там считают, что интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случаен: она является такой же заразной, как коронавирус, но летальность в 10 раз выше. При этом в США вакцинация от оспы обязательна для военнослужащих, дипломатов и медицинского персонала. Есть подобные лаборатории и на территории Нигерии, откуда этой весной пришел вирус.

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