ПВО РФ сбили украинский МиГ-29 в Одесской области

Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Одесской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также была перехвачена ракета "Точка-У" в районе Сватово ЛНР. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

