Депутата ГД Слуцкого избрали новым председателем ЛДПР

Леонида Слуцкого избрали новым председателем ЛДПР. Решение принято 27 мая на съезде партии в Москве. Слуцкий был единственным кандидатом в бюллетенях для голосования. Проводилось оно делегатами тайно.

18 мая большинство голосов Слуцкого, который исполнял обязанности руководителя фракции в Госдуме, утвердили в этой должности. Это произошло уже после прекращения полномочий Владимира Жириновского, которого не стало в апреле 2022 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

