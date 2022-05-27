Лавров заявил о тотальной войне, объявленной русскому миру

Запад объявил тотальную войну России и всему русскому миру. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов России при МИД.

Глава ведомства подчеркнул, что США и их союзники уже не стесняются использовать против России любые методы, даже пропаганду русофобии среди своих граждан.

Также Лавров рассказал, что западные страны не оставляют попыток поссорить народы бывшего СССР, используя тенденциозную трактовку истории. При этом глава МИД подчеркнул, что Россия не намерена менять свой внешнеполитический курс, поскольку его поддерживают люди во всех регионах страны, а также наиболее влиятельные политические объединения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.