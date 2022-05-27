Мэр Благовещенска поблагодарил Китай за надпись в небе в поддержку России

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поблагодарил Китай за надпись в небе в поддержку России. Ранее в соцсетях появились кадры световой надписи "Россия мы с тобой" с другой стороны реки Амур. Там находится город Хэйхэ.

Между ним и Благовещенском действует безвизовый режим, а на многоэтажках на китайском берегу периодически появляются поздравления и тематические надписи на русском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.