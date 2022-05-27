Коридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины увеличен – МО РФ

Коридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины увеличен, сообщили в Минобороны РФ. Сейчас 70 кораблей из 16 стран остаются в шести портах. Они заблокированы из-за риска обстрелов и минной опасности.

По данным министерства обороны РФ, ответственность за безопасность выхода судов несет Украина. Кроме того, есть гуманитарный коридор в Азовском море – для выхода из Мариуполя в Черное море. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.