В Кремле ожидают, что Лукашенко проинформирует о ЧП с самолетом Ryanair

Лукашенко расскажет Путину о ситуации с задержанием самолета Ryanair. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также на встрече могут поднять вопрос задержанной в Минске россиянке Софьи Сапеги. По словам Пескова, она может быть переведена в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западным соседям России следует прекратить демонизировать Белоруссию. По его мнению, власти республики делают все возможное для расследования этого инцидента.

В Кремле также напомнили, что основная повестка встречи двух лидеров – экономическая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.