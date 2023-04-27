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27 апреля, 19:30

Политика

ВС РФ нанесли с моря удар по резервам украинских войск в зоне СВО

ВС РФ нанесли с моря удар по резервам украинских войск в зоне СВО

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Российские военные нанесли с моря высокоточный удар по резервам украинских войск и пресекли попытку выдвижения подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий. На донецком направлении штурмовики взяли под контроль четыре квартала: в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска.

Кроме того, подразделения ВДВ сдерживают противника на северной и южной окраинах города. Также российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил ДНР и Херсонской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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