Новости часа: Захарова заявила, что РФ не давала сигналов партнерам по зерновой сделке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия пока не давала сигналов партнерам по зерновой сделке, ведутся переговоры. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Десятки люксовых сумок и аксессуаров обнаружили при обыске дома у блогера Елены Блиновской. Это следует из видео МВД.

Благоустройство у четырех станций БКЛ в Москве завершат до конца сентября. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.