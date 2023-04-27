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Политика

Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по военным объектам ВСУ в зоне СВО

Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по военным объектам ВСУ в зоне СВО

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Российская артиллерия нанесла удары по украинским позициям на краснолиманском направлении

Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ. Минобороны опубликовали кадры боевых вылетов.

Пуски ракет экипажи выполняют парами с малых высот. В результате удара поражены замаскированные позиции противника и бронетехника. После выполнения задачи, экипажи выполняют маневр, выпускают тепловые пушки и возвращаются на аэродром. Здесь сразу инженеры начинают обслуживание самолетов.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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