Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по военным объектам ВСУ в зоне СВО

Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ. Минобороны опубликовали кадры боевых вылетов.

Пуски ракет экипажи выполняют парами с малых высот. В результате удара поражены замаскированные позиции противника и бронетехника. После выполнения задачи, экипажи выполняют маневр, выпускают тепловые пушки и возвращаются на аэродром. Здесь сразу инженеры начинают обслуживание самолетов.