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Новости часа: Захарова высказалась о роли Запада в планировании контрнаступления Киева
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запад уже не скрывает, что стоит за планированием контрнаступления Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В Москве потушили пожар в строящемся жилом комплексе. Причины возгорания выясняет прокуратура.
Следователи допрашивают мужа Елены Блиновской. Блогер могла выводить деньги через его фирмы, пишет ряд СМИ.