Центр Москвы будет временно закрыт для транспорта 27 апреля

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Политика

Новости часа: Захарова высказалась о роли Запада в планировании контрнаступления Киева

Новости часа: Захарова высказалась о роли Запада в планировании контрнаступления Киева

Киевский режим требует от стран НАТО 10-кратного увеличения военных поставок – Захарова

В Пентагоне выразили обеспокоенность состоянием сети ракет "земля-воздух" ВСУ – СМИ

Минобороны Британии сообщило, что передало Киеву бронебойные снаряды с обедненным ураном

В Минобороны сообщили об уничтожении укреплений ВСУ в Артемовске из "Тюльпанов"

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Российские военные, освобожденные из украинского плена, прибыли в столицу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запад уже не скрывает, что стоит за планированием контрнаступления Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В Москве потушили пожар в строящемся жилом комплексе. Причины возгорания выясняет прокуратура.

Следователи допрашивают мужа Елены Блиновской. Блогер могла выводить деньги через его фирмы, пишет ряд СМИ.

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