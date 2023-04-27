Новости часа: Захарова высказалась о роли Запада в планировании контрнаступления Киева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запад уже не скрывает, что стоит за планированием контрнаступления Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В Москве потушили пожар в строящемся жилом комплексе. Причины возгорания выясняет прокуратура.

Следователи допрашивают мужа Елены Блиновской. Блогер могла выводить деньги через его фирмы, пишет ряд СМИ.