Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Политика

РФ потребует от властей США улучшения условий содержания россиян в тюрьмах

РФ потребует от властей США улучшения условий содержания россиян в тюрьмах

Президент Турции Эрдоган отменил предвыборные мероприятия из-за плохого самочувствия

Байден в ходе выступления вновь забыл, сколько ему лет

Российская артиллерия нанесла удары по украинским позициям на краснолиманском направлении

Российские военные, освобожденные из украинского плена, прибыли в столицу

Российские военные вернулись домой из украинского плена

Новости часа: Собянин сообщил, что скоро 90% москвичей будут жить рядом со станциями метро

Новости часа: США развернули на Украине систему слежения за поставляемым оружием

В Минобороны Великобритании заявили, что направили Украине снаряды для Challenger 2

Российская авиация и артиллерия уничтожили два подразделения ВСУ

Россия потребует от властей США улучшения условий содержания соотечественников, находящихся в американских тюрьмах. Об этом заявил российский посол Анатолий Антонов.

По мнению дипломата, американская сторона намерено создает для россиян тяжелые условия, чтобы склонить их к сделке с американской прокуратурой. В пример дипломат привел Дмитрия Украинского и Анатолия Легкодымова, которых в штатах обвиняют в мошенничестве и грозят приговорить на срок более 100 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика