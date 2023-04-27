РФ потребует от властей США улучшения условий содержания россиян в тюрьмах

Россия потребует от властей США улучшения условий содержания соотечественников, находящихся в американских тюрьмах. Об этом заявил российский посол Анатолий Антонов.

По мнению дипломата, американская сторона намерено создает для россиян тяжелые условия, чтобы склонить их к сделке с американской прокуратурой. В пример дипломат привел Дмитрия Украинского и Анатолия Легкодымова, которых в штатах обвиняют в мошенничестве и грозят приговорить на срок более 100 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.