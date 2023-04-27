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07:45

Политика

Президент Турции Эрдоган отменил предвыборные мероприятия из-за плохого самочувствия

Президент Турции Эрдоган отменил предвыборные мероприятия из-за плохого самочувствия

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Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире. Эрдогана в кадре в этот момент не было, но все стало понятно по реакции ведущего.

Трансляцию пришлось остановить. Сначала заговорили об инфаркте. Но позже администрация турецкого лидера объяснила, что у президента всего лишь небольшая простуда. Тем не менее все официальные мероприятия, в том числе митинг в поддержку Эрдогана в рамках предвыборной компании, отменили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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