Президент Турции Эрдоган отменил предвыборные мероприятия из-за плохого самочувствия

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире. Эрдогана в кадре в этот момент не было, но все стало понятно по реакции ведущего.

Трансляцию пришлось остановить. Сначала заговорили об инфаркте. Но позже администрация турецкого лидера объяснила, что у президента всего лишь небольшая простуда. Тем не менее все официальные мероприятия, в том числе митинг в поддержку Эрдогана в рамках предвыборной компании, отменили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





