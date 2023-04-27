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Политика

Российская артиллерия нанесла удары по украинским позициям на краснолиманском направлении

Российская артиллерия нанесла удары по украинским позициям на краснолиманском направлении

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Артиллеристы группировки "Центр" нанесли удары по украинским позициям на краснолиманском направлении. По заданным координатам отработали и боевые расчеты "Ураганов". Эти реактивные системы залпового огня накрывают целые районы.

Целями таких систем становятся крупные объекты военной инфраструктуры и логистические узлы противника, пункты управления ВСУ, склады, места сбора военной техники и личного состава. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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