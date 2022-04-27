США изучают возможность внесения РФ в свой список спонсоров терроризма – Блинкен

Блинкен: США изучают возможность внесения РФ в свой список спонсоров терроризма.

Псаки: США обсудили с Болгарией и Польшей приостановку поставок газа из РФ.

Президент Санду: Власти Молдавии не видят альтернативы российскому газу.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.