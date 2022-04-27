Летчика Ярошенко в Москве встретила семья

Российского летчика Константина Ярошенко прямо у трапа самолета в Москве встретили жена и дочь. Семья ждала воссоединения долгие 12 лет.

Все это время летчик провел в американской тюрьме. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.