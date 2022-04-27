Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выравнивании налоговой нагрузки на общепит.

Сергей Собянин: Заболеваемость COVID-19 в Москве сегодня находится на самом низком уровне за время пандемии.

Минобороны: Россия призывает ВОЗ не допустить использования медицинских объектов в военных целях.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.