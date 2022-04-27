Политолог прокомментировал обмен американца Рида на летчика Ярошенко

Российские власти 27 апреля провели обмен осужденного в РФ американского гражданина Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко.

О том, как можно расценивать состоявшийся обмен, рассказал политолог Сергей Судаков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



