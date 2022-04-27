Ярошенко прокомментировал свое заключение в тюрьме США

Российский летчик Константин Ярошенко прокомментировал свое заключение в американской тюрьме.

"12 лет ни за что! Наручники, вот такая скоба, цепь закрывается. Руки никуда не двигаются", – сказал Ярошенко.

Об обмене осужденного в РФ американского гражданина Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в транспортировке кокаина. Он отрицал свою вину и заявлял, что его дело полностью сфабриковано. В Штаты летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

30 июля 2020 года Рида приговорили к 9 годам колонии за применение насилия к московским полицейским. Инцидент произошел, когда они везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Семья Рида посчитала доказательства по делу сфабрикованными.