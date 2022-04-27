Россия обменяла студента-американца Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко – МИД РФ

Россия и США 27 апреля обменялись осужденными. Российского летчика Константина Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида, сообщили в МИД РФ.

При этом, как уточняется, до этого шли длительные переговоры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.