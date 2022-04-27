Швейцария ввела новые санкции в отношении России

Швейцария ввела новые санкции против России, включая запрет на импорт угля.

Россиянин Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, считает, что отбыл почти 12 лет в тюрьме в США ни за что.

Украину сделали просто расходным материалом в борьбе с Россией, заявил Владимир Путин.