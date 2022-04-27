Константин Ярошенко находится в России – СМИ

Константин Ярошенко уже находится в России, сообщает телеканал "Россия 24". И, по словам адвоката Алексея Тарасова, летчик уже в ближайшее время вернется домой. При этом он подчеркнул, что состояние здоровья россиянина оставляет желать лучшего, однако здесь ему окажут всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что Россия и США провели обмен осужденными. Российского летчика Константина Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида. Об этом сообщили в МИД России. Уточняется, что перед этим прошли длительные переговоры. И, по словам Энтони Блинкена, обмен состоялся при помощи зарубежных союзников и партнеров США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

