Путин предостерег от попыток вмешаться в ситуацию на Украине со стороны

Владимир Путин на заседании Совета законодателей заявил, что если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным.

"Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным, быстрым", – сказал он.

Путин также добавил, что Россия в случае создания для нее угрозы использует в ответ средства, которых пока нет у ее оппонентов.

"А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения на этот счет у нас приняты", – подчеркнул российский лидер.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.