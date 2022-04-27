Россия обменяла американца Рида на летчика Ярошенко

Российские власти 27 апреля провели обмен осужденного в РФ американского гражданина Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщили в МИД РФ.

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