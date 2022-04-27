Американца Тревора Рида обменяли на российского летчика Ярошенко

Российские власти 27 апреля провели обмен осужденного в РФ американского гражданина Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщили в МИД РФ.

Американца в сопровождении оперативников доставили во Внуково. Оттуда он вылетел в США. В свою очередь, Константин Ярошенко должен вернуться в Россию через несколько часов. Об этом сообщила его супруга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.