В Москве прошли переговоры Лаврова с главой МИД Эритреи

В Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Эритреи Османа Салеха Мохаммеда.

Главной темой встречи стали санкционная политика Запада и гуманитарная ситуация на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.