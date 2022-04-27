Россия ввела персональные санкции против 287 членов парламента Великобритании

Россия вводит персональные санкции в отношении 287 членов палаты общин парламента Великобритании. Об этом заявили в МИД РФ.

Сбербанк даст гражданам, взявшим ипотеку, три месяца вместо одного на подбор жилья после одобрения кредита.

Магазины OBI в России пока сохраняют цены на прежнем уровне, сообщили в компании.