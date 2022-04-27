РФ вводит персональные ограничения для 287 членов Палаты общин парламента Британии

Россия вводит персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин парламента Британии, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"В ответ на принятое 11 марта этого года правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список 386 депутатов Госдумы Федерального собрания РФ на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента", – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Указанные лица принимали наиболее активное участие в учреждении санкций против России, а также способствовали безосновательному нагнетанию русофобии в Великобритании. В числе лиц, вошедших в список, – спикер нижней палаты британского парламента Линдси Харви Хойл.

В МИД РФ добавили, что работа над контрмерами в отношении Великобритании, включающими расширение российского стоп-листа, продолжится.