Российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников – Минобороны РФ

Российские средства ПВО в течение ночи сбили 18 украинских беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также ракету комплекса "Точка-У". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.